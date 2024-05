OBERAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Bargeld und Goldmünzen im Wert eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrags übergab ein älterer Mann aus Oberau am Mittwoch, 15. Mai 2024, an eine unbekannte Geldabholerin. Dass er Opfer von Betrügern geworden war, bemerkte er erst im Nachhinein. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen in dem Fall und warnt vor der Masche.

Erneut kam es am gestrigen Mittwoch, 15. Mai 2024, im Bereich Garmisch-Partenkirchen und Umgebung zu betrügerischen Anrufen von falschen Polizeibeamten.

Ein 85-jähriger Mann aus Oberau wurde dabei von den Betrügern um eine hohe Summe Bargeld sowie um mehr als ein Dutzend Goldmünzen gebracht.

Eine unbekannte Anruferin, welche sich als Tochter des 85-Jährigen ausgab, hatte den Mann am Telefon in ein Gespräch verwickelt und ihm erzählt, dass sie einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution für deren Freilassung gezahlt werden müsse. Dabei fingierte sie ihre Festnahme durch Polizei und Staatsanwaltschaft.

Im Laufe des Nachmittags übergab das 85-jährige Opfer an dessen Wohnanschrift in Oberau schließlich Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Euro-Betrags sowie mehr als ein Dutzend Goldmünzen an die Betrüger. Eine Abholerin konnte das Bargeld und die Goldmünzen an sich nehmen und unerkannt verschwinden.

Die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die zuständige Kriminalpolizei die Bevölkerung um Hinweise in dem Fall unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder jede andere Polizeidienststelle:

Beschreibung der Abholerin: ca. 170 cm groß, schulterlanges blondes Haar, mollige Statur, südländisches Aussehen, cremeweiße Jogginghose und cremeweißes Oberteil; auf dem Weg zur Tatörtlichkeit könnte die Dame ein Kopftuch in unbekannter Farbe getragen haben;

Wer hat die oben beschriebene Person am 15. Mai 2024, zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr im Nahbereich der Ettaler Straße in Oberau gesehen?

Wer kann Hinweise zur Identität dieser Person geben?

Wer hat zur relevanten Zeit verdächtige Fahrzeuge im Nahbereich Oberau, Ettaler Straße gesehen?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die zur Tataufklärung dienen können?

Seit langem sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, aber dennoch werden immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: