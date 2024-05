AUERBACH i. d. OPf, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Mittwoch, den 15. Mai 2024, verabschiedete Polizeipräsident Thomas Schöniger den Leiter der Polizeiinspektion Auerbach, Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Dietrich, in seinen Ruhestand. Der 62-Jährige kann auf über 44 Jahre im Dienst der Polizei zurückblicken. Die Leitung der Polizeiinspektion Auerbach übernimmt nun übergangsweise der aktuelle Vertreter, Polizeihauptkommissar Manfred Plößner.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte am 15. Mai 2024 zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Auerbach in das Foyer der Helmut-Ott-Halle in Auerbach geladen. Vor ca. 30 teilnehmenden Gästen aus Politik, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeikommissar Thomas Dietrich, der die Dienststellenleitung seit Dezember 2021 innehatte, in den Ruhestand.

In seiner Festrede betonte der Polizeipräsident die hervorragende Sicherheitslage im Dienstgebiet. Die Polizeiinspektion Auerbach ist für die Sicherheit von rund 24.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion wurden 2023 über 72 Prozent der im Dienstgebiet angefallenen Straftaten aufgeklärt. „Dies sind zweifelsfrei Belege für eine ausgezeichnete Sicherheitslage und die gute Arbeit der Polizei“ konstatierte Schöniger in seiner Rede. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im zurückliegenden Zeitraum.

In seiner Ansprache ließ Schöniger die 44-jährige Dienstzeit von EPHK Dietrich als Polizeibeamter Revue passieren und dankte ihm für die erfolgreiche Leitung der Polizeiinspektion Auerbach. Für den beginnenden Ruhestand wünschte er ihm vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und abwechslungsreiche Reisen.

Ab dem 01. Juni 2024 übernimmt vorrübergehend PHK Manfred Plößner, aktuell stellvertretender Dienststellenleiter der PI Auerbach, die Leitung der Inspektion. Im November 2024 soll die Leitung durch eine zukünftige Führungskraft des Polizeipräsidiums Oberpfalz im Rahmen einer Führungsbewährung im Personalauswahlverfahren für Ämter der 4. Qualifikationsebene besetzt werden.

Werdegang EPHK Thomas Dietrich

Thomas Dietrich wurde im Jahr 1979 bei der Bereitschaftspolizei Nürnberg, im damaligen mittleren Polizeivollzugsdienst (zweite Qualifikationsebene), eingestellt.

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung leistete Thomas Dietrich zunächst mehrere Jahre in der Landeshauptstadt München Dienst, ehe er 1987 in sein Heimatpräsidium, das damalige Präsidium Niederbayern/Oberpfalz, versetzt wurde.

Aufgrund seiner guten gezeigten Leistungen und seines hohen Engagements bei den darauffolgenden Dienststellen, dem Einsatzzug Amberg und der Polizeiinspektion Tirschenreuth, wurde Dietrich 1998 zum Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst (dritte Qualifikationsebene) an der Beamtenfachhochschule Sulzbach-Rosenberg zugelassen.

Danach folgten die Verwendungen bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth, der damaligen Polizeidirektion Weiden i.d. Opf. und der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i. d. OPf. Während dieser Zeit wurde Dietrich 2014 in die Führungskräfteauswahl des Polizeipräsidiums Oberpfalz aufgenommen.

Von März 2018 bis November 2021 war Dietrich stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Tirschenreuth.

Zum 01.12.2021 wurde Dietrich schließlich vom Bayer. Innenministerium zum Leiter der Polizeiinspektion Auerbach i. d. Oberpfalz bestellt.

Thomas Dietrich ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und wohnhaft in der Kreisstadt Tirschenreuth.