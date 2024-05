FÜRTH. (511) Am Dienstag (14.05.2024) führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Fürth eine Kontrollaktion mit dem Schwerpunkt auf elektronische Kleinfahrzeuge durch. An mehreren neuralgischen Punkten in Fürth wurden E-Scooter und Co. kontrolliert. Zudem gab es in der Innenstadt einen Infostand.



An dem Infostand im Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße/Schwabacher Straße zeigten die Beamten in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr manipulierte E-Scooter und weitere Elektrofahrzeuge wie zum Beispiel ein Hoverboard. Ein Fachmann der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen betreute die Veranstaltung, welche reges Interesse bei der Bevölkerung hervorrief.

Zeitgleich fanden an verschiedenen Örtlichkeiten gezielte Kontrollen dieser Fahrzeuge statt.

Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 111 E-Scooter und E-Bikes kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten 20 mündliche und 26 kostenpflichtige Verwarnungen aus. Zusätzlich fertigten die Polizisten 9 Anzeigen wegen Rotlichtverstößen oder manipulierter E-Scooter.

Ein Pkw-Fahrer fiel auf, da er während der Fahrt einen Joint rauchte. Ein durchgeführter Test fiel positiv auf Cannabis aus. Somit muss sich der Fahrer wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Erfreulicherweise wurden, trotz einer Vielzahl von Atemalkoholkontrollen, keine Verstöße dahingehend festgestellt.



