1009 - Versuchter Raub einer Handtasche – Zeugen gesucht

In der Pressemeldung Nr. 0999 vom 14.05.2024 berichteten wir folgendes:

Innenstadt – Am gestrigen Montag (13.05.2024), gegen 17.45 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter eine Umhängetasche eines 23-Jährigen in der Provinostraße gewaltsam zu entwenden. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung Textilmuseum. Der 23-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-25 Jahre, dunkel gekleidet, dunkle Haare

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Handtaschenraubes. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.