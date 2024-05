LANDKREIS NEUBURG-SCHROBENHAUSEN. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in den gestrigen Abendstunden die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grimolzhausener Straße in Brand.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beziffert ca. 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 18:40 Uhr nahm ein Bewohner der Erdgeschosswohnung Brandgeruch im Haus wahr und verständigte über Notruf die Feuerwehr. Rund 40 Löschkräfte der Feuerwehren aus Ludwigsmoos, Königsmoos, Pöttmes und Schrobenhausen rückten aus, um die bereits in Vollbrand befindliche Dachgeschosswohnung zu löschen. Die Mieterin der Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause.

Bei den heute durchgeführten Untersuchungen am Brandort fanden sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Demnach dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt brandursächlich sein.