POCKING, LKR. PASSAU. Am Dienstag, 14.05.2024 gegen 15:40 Uhr kam es auf der B12 bei Pocking zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem drei Pkw beteiligt waren.

Ein 70-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die B12 von Pocking her kommend in Richtung Waldstadt. Kurz vor Haid musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah ein 27-jähriger Mann aus Pocking, der ebenfalls mit seinem Pkw in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des 27-Jährigen kam dabei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 57-jährigen Frau, die auf der Gegenfahrbahn in Richtung Pocking unterwegs war. Durch den Aufprall überschlug sich das Fahrzeug des 27-Jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der 70-jährige Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die 57-jährige Frau blieb unverletzt. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Die B12 musste für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme waren Beamte der Verkehrspolizei Passau sowie mehrere Streifen der Polizeistation Pocking vor Ort.

Der 70-jähriger Mann verstarb im Krankenhaus an den Verletzungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet.

Die Polizei Pocking bittet um Zeugenhinweise zum Unfallhergang unter 08531/90586-0.

Medienkontakt: Polizeistation Pocking, Tel.: 08531/905860

Veröffentlicht: 15.05.2024, 13.36 Uhr