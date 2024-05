LAM, LKR. CHAM. Am Mittwoch, den 15. Mai 2024 geriet ein Wohnhaus in Lam in Brand. In dem durch das Feuer zerstörten Anwesen fanden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr eine tote Person. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 1:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitgeteilt, dass ein Wohnhaus in Lam in Brand steht. Aufgrund der schnellen Alarmierung der Einsatzkräfte gelang es den zuständigen Freiwilligen Feuerwehren im Altlandkreis Bad Kötzting den Brand innerhalb kürzester Zeit zu löschen und ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar angrenzende Nachbarwohnhaus zu verhindern. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Kräfte der Feuerwehr einen Leichnam im abgebrannten Anwesen. Zwei weitere Personen wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt, wovon eine zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Das zuständige Fachkommissariat der Regensburger Kriminalpolizei hat die Bearbeitung des Falls übernommen und führt erste Ermittlungsmaßnahmen am Brandort durch. Was das Feuer ausgelöst hat, ist bislang noch unklar. Bei der toten Person handelt es sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen vermutlich um den über 95-jährigen Hausinhaber.