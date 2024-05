MAINSTOCKHEIM, LKR. KITZINGEN. Zwei bislang unbekannte Männer haben am Dienstagnachmittag eine 39-Jährige körperlich angegangen und sexuell belästigt. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach befand sich die 39-jährige Geschädigte am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, zu Fuß in der Schloßstraße. Auf Höhe der Hausnummer 23 gingen sie zwei bislang unbekannte Männer körperlich an. Als im Nahbereich Stimmen zu hören waren, ließen die Täter von der Geschädigten ab, entwendeten zwei Mobiltelefone und flüchteten unerkannt.

Einer der Täter kann von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Ca. 25 Jahre alt

Ca. 180 cm groß

Schlanke Statur

Ca. 8 Zentimeter langes, schwarzes Haar

Längliches Gesicht

Trug ein schwarzes enges T-Shirt, eine blaue Jeans und schwarze Schuhe

Sprach gebrochen Deutsch

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Feststellungen getroffen oder gar das Tatgeschehen beobachtet haben sowie Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.