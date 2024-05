752. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Mittwoch, 15.05.2024, gegen 01:40 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Peugeot Pkw die Rosenheimer Straße stadteinwärts.

Zur selben Zeit überquerte eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München die Fußgängerfurt an der Kreuzung der Anzinger Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fußgängerin, welche gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem 32-Jährigen wurde eine Alkoholisierung festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Er wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

753. Brand – Lochhausen

Am Sonntag, 12.05.2024, gegen 08:45 Uhr, stellte ein Passant ein vollständig ausgebranntes Kleinkraftrad in einer Fußgängerunterführung in der Negrellistraße fest und verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Vor Ort konnte anhand des Versicherungskennzeichens der Halter, ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck, ermittelt und verständigt werden. Das Kraftrad wurde vom 35-Jährigen am Freitag, 10.05.2024, gegen 18:00 Uhr, „Am Aubinger Feld“ / Freilandstraße, abgestellt und mit einer Plane abgedeckt. Das Kraftrad war aufgrund eines Defekts nicht mehr fahrtüchtig.

Durch einen bislang unbekannten Täter wurde das Kraftrad zur Fußgängerunterführung in der Negrellistraße transportiert. Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Münchner Polizei ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung im Zeitraum von Freitag, 10.05.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 12.05.2024, 08:45 Uhr.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Negrellistraße, Langwieder Bach, Am Aubinger Feld, Freilandstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

754. Größerer Polizeieinsatz wegen einer Bedrohungssituation – Sendling

Am Dienstag, 14.05.2024, gegen 20:50 Uhr, teilte ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in München dem Polizeinotruf mit, dass er soeben von seinem Nachbarn im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses mit einem Messer bedroht worden sei. Es gab dabei einen Streit aus bislang noch nicht geklärter Ursache. Danach begab sich der Nachbar wieder in seine Wohnung.

Daraufhin begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit, um den Vorfall zu klären.

Im weiteren Verlauf konnte der 53-Jährige von den eingesetzten Beamten in der Wohnung festgenommen werden. Anschließend wurde der 53-Jährige aufgrund seines psychisch auffälligen und fremdgefährdenden Verhaltens in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt unter anderem wegen einer Bedrohung.

755. Festnahme nach Raubdelikt – Ludwigsvorstadt

-siehe Pressebericht vom 12.05.2024, Nr. 730

Wie bereits berichtet, wurde eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München am Mittwoch, 08.05.2024, gegen 04:30 Uhr, von einem unbekannten Täter überfallen. Dabei wurde ihr unter Vorhalt eines Messers ihre Handtasche entrissen und der Täter flüchtete danach.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte kurze Zeit später ein möglicher Tatverdächtiger durch eine Streife der Polizeiinspektion 11 (Altstadt) kontrolliert werden. Dabei handelte es sich um einen 20-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er führte mehrere Gegenstände sowie ein Messer mit sich. Gegenstände von der Tat gegen die 45-Jährige konnten allerdings nicht bei ihm aufgefunden werden, weshalb der 20-Jährige anschließend wieder entlassen wurde.

Am Montag, 13.05.2024, kam der 20-Jährige auf die Wache der Polizeiinspektion 14 (Westend) um den Verlust seines Ausweises anzuzeigen. Bei der Anzeigenaufnahme und einer weiteren Recherche durch den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion 14 ergaben sich konkretere Hinweise, dass der 20-Jährige für das Raubdelikt vom 08.05.2024 verantwortlich sein könnte. Sofort durchgeführte weitere Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 21 erhärteten den Verdacht. Daraufhin wurde der 20-Jährige vorläufig festgenommen und zur Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt.

756. Raubdelikt – Milbertshofen

Am Montag, 13.05.2024, gegen 14:30 Uhr, befand sich ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich des Petuelparks. Dort wurde er von vier ihm unbekannten jüngeren Personen angesprochen. Er wurde von diesen umstellt und aufgefordert Geld zu übergeben.

Als der 14-Jährige dieser Aufforderung nicht sofort nachkam, wurde ihm von zwei Personen aus der Gruppe auf den Hinterkopf geschlagen. Gleichzeitig wurde er von den beiden anderen Personen durchsucht. Diese entwendeten aus seinem Geldbeutel einen geringen Bargeldbetrag. Im Anschluss ließ die Gruppe von dem 14-Jährigen ab.

Der 14-Jährige ging nach Hause, verständigte seine Sorgeberechtigte und beide begaben sich zur Anzeigenerstattung zu einer Polizeiinspektion.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Alle im Alter zwischen 16 – 17 Jahre alt, zwischen 1,75 m – 1,85 m groß, südeuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit sportlicher Kleidung, Sportschuhen und teilweise mit Basecaps

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Bad-Nauheimer-Weg, Parkanlage Petuelpark (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.