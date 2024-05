Ingolstadt, 15.05.2024 - Zwischen Sonntag (12.05.24) und Dienstag (14.05.24) ereigneten sich gleich zwei Einbrüche in einen Ingolstädter Jugendtreff des Stadtjugendrings. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Das erste Mal drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagvormittag in die Jugendeinrichtung am Ruschenweg ein. Durch Einschlagen eines Fensters im ersten Obergeschoss des Gebäudes verschafften sie sich Zugang zum Büro und erbeuteten eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde das zweite Mal in die Einrichtung eingebrochen. Auch dieses Mal war das offensichtliche Ziel das Büro. Die Täter konnten in der Folge mit einem Tresor mit Bargeld, einer Drohne und einer Kamera flüchten. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die während der Tatzeiträume verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder relevante Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 0841/9343-0 zu melden.