Fahrraddiebe erbeuten Räder im Wert von fast 30.000 Euro - Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

ASCHAFFENBURG, STADTGEBIET. Fahrraddiebe erbeuten im Stadtgebiet insgesamt acht hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von fast 30.000€. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:45 Uhr im Stadtgebiet Aschaffenburg zu insgesamt sieben Fahrraddiebstählen. Die bislang unbekannten Täter konnten so insgesamt acht hochwertige Fahrräder erbeuten. Neben mehreren Mountainbikes und E-Bikes wurde auch ein Rennrad entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf fast 30.000 Euro.

Tatorte im gesamten Stadtgebiet

Dem Sachstand nach verteilen sich die Tatorte über das gesamte Stadtgebiet Aschaffenburg. Neben zwei Diebstählen in der Darmstädter Straße sowie in der Stadtbadstraße reihen sich zwei Tatorte in der Fasaneriestraße und einer in der Hofgartenstraße.

Die Polizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:35 Uhr wurde ein grauer VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Als möglicher Unfallort kommt der Parkplatz im Bereich der Edith-Stein-Schule in Betracht.

Polizeiinspektion Miltenberg

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Einfahrtsbereich des Lidl-Marktes touchierte ein silberner SUV am frühen Dienstagmorgen einen grünen Peugeot. Der SUV soll ein Kennzeichen aus dem Lkr. Miltenberg gehabt haben.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zu einem Unfall zwischen zwei Pkw kam es am Dienstag gegen 16:10 Uhr auf der A 3 kurz nach Seligenstädter Dreieck. Ein bislang unbekannter Lkw scherte aus und übersah hierbei den neben ihm fahrenden DaimlerChrysler. Der Daimler wich ebenfalls nach links aus und touchierte einen grauen Opel Astra.



Zu einem gleichgelagerten Unfall kam es in der Gegenrichtung auf der A 3 bereits schon um 13:50 Uhr. Auch hier scherte ein unbekannter Lkw aus und übersah den neben ihm fahrenden Opel Meriva. Um einen Zusammenstoß zu verhindern fuhr der Opel nach links und streifte einen 3er BMW.