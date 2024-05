BURGAU / A8. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer auf der BAB A8.

Gegen 13:45 Uhr befuhr ein Sattelzug die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart und kam aufgrund einer Panne zwischen den Anschlussstellen Burgau und Günzburg auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Nachdem der nicht mehr fahrbereite Pannen-Lkw und die Pannenstelle bereits durch die Feuerwehr abgesichert waren und die Abschleppmaßnahmen eingeleitet wurden, fuhr eine Stunde später ein 68-jähriger Motorrad-Fahrer an die Örtlichkeit heran. Hierbei übersah er offenbar den auf der linken Fahrspur aufgestellten Sicherungsanhänger der Feuerwehr und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme in der Folge für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf rund 20.000,- Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg geführt. (VPI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).