NÜRNBERG. (507) Am Samstagabend (11.05.2024) fanden Passanten einen Mann, welcher Verletzungen am Unterarm aufwies, in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens.



Gegen 22:20 Uhr teilte ein Passant der Polizei mit, dass er soeben auf einen 20-jährigen Mann aufmerksam wurde, welcher sich in einem Gebüsch vor einer Bar im Wespennest befand. Der Mann wies eine stark blutende Wunde am Unterarm auf und musste entsprechend medizinisch versorgt werden.

Der 20-Jährige war ansprechbar, stand jedoch erheblich unter dem Einfluss bislang unbekannter Substanzen und konnte keine Angaben zur Herkunft der Verletzungen machen. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass die Verletzungen möglicherweise von unbekannten Dritten verursacht wurden.

Der 20-Jährige ist von schlanker Statur, hat kurze dunkle Haare und war mit einer dunklen Hose, einem blau-weiß-schwarz gemusterten T-Shirt und einer dunklen ärmellosen Steppjacke bekleidet.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte bittet Zeugen, welche den Mann in der Nürnberger Innenstadt vor 22:20 Uhr wahrgenommen oder möglicherweise eine körperliche Auseinandersetzung mit Beteiligung des Mannes beobachtet haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 21126115 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Michael Petzold / bl