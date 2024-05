URSBERG. Am Dienstag, 14.05.2024, ereignete sich auf der Kreisstraße 12 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden.

Zwischen Balzhausen und Ursberg kam es an der Einmündung nach Mindelzell zum Unfall. Gegen 08:45 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pkw die GZ 12 von Balzhausen kommend in Richtung Ursberg. Mit im Fahrzeug saß noch ein 70-jähriger Beifahrer. An der Einmündung nach Mindelzell wollte die 64-Jährige nach links in Richtung Mindelzell abbiegen. Sie missachtete die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Pkw einer 50-Jährigen, welche auf der GZ12 von Ursberg kommend in Richtung Balzhausen unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Pkw im Einmündungsbereich.

Beide Insassen im Pkw der 64-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr unter Einsatz von technischem Gerät befreit werden. Sie erlitten schwere Verletzungen. Die 50-Jährige konnte ihren Pkw selbstständig verlassen und erlitt leichtere Verletzungen. Die Verletzten wurden mittels Rettungshubschrauber und Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. An diesen entstand Totalschaden in Höhe von rund 26.000 Euro. An der Unfallstelle im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bayersried, Ursberg und Thannhausen, sowie eine Notärztin.

Nach Reparaturarbeiten an der beschädigten Leitplanke und der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gaben die Beamten die Unfallstelle nach der Aufnahme wieder frei. Nach den Angaben von Unbeteiligten seien zwei Unfallzeugen vor Ort gewesen, welche sich bis zum Eintreffen der Polizei entfernt hatten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08282 905111 bei der PI Krumbach zu melden. (PI Krumbach)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).