Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

KRONACH. In der vergangenen Donnerstagnacht kam es in Kronach zu einem Messerangriff. Ein Tatverdächtiger wurde wenig später vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg befindet sich der 17-Jährige nun in einer JVA in Untersuchungshaft.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 01.30 Uhr, soll es in der Straße „Äußerer Ring“ zwischen zwei afghanischen Männer im Alter von 17 und 22 Jahren zu einem Streit gekommen sein. Der 17-Jährige soll während des Streits den 22-Jährigen dabei auch mehrmals mit einem Messer attackiert haben. Nur durch glückliche Umstände wurde der 22-Jährige nicht verletzt. Anschließend flüchtete der Angreifer. Im Rahmen einer sofortigen Fahndung konnte der 17-jährige Tatverdächtige wenig später durch Polizeikräfte im Stadtgebiet Kronach vorläufig festgenommen werden.

Er wurde am vergangenen Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.