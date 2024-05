FÜRTH. (506) Im Zeitraum von Freitagabend (10.05.2024) bis Montagfrüh (13.05.2024) brachen Unbekannte in eine Schule in Fürth ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 18:30 Uhr am Freitag und 05:15 Uhr am Montag verschafften sich der oder die Täter gewaltsamen Zutritt in die Schule in der Friedrich-Ebert-Straße.

In der Schule traten sie mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die Höhe des Entwendungsschadens kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der massiven Beschädigungen in der Schule wird der Sachschaden auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Fürth führte vor Ort bereits die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die Beamten bitten Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

