BAD WINDSHEIM. (505) Am Montagvormittag (13.05.2024) stellte ein Zeuge ein Hakenkreuz in der Nähe des jüdischen Denkmals in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch) fest. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.



Ein unbekannter Täter malte zu einem unbekannten Zeitpunkt ein 10 mal 10 cm großes Hakenkreuz mit goldenem Filzstift auf die kreisrunde Fläche eines Begrenzungspfosten am Hafenmarkt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Das Fachkommissariat Staatsschutz der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Moritz Schlösser / bl