743. Raubdelikt – Altstadt

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 18:00 Uhr, befand sich eine 36-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß im Bereich des Promenadeplatzes.

Plötzlich trat eine unbekannte männliche Person an sie heran und riss ihr ihre Armbanduhr (im Wert von mehreren Zehntausend Euro) vom Handgelenk. Dabei wurde die 36-Jährige leicht verletzt.

Der Täter flüchtete daraufhin zu einem mit einer Person besetzten Motorroller und entfernte sich damit vom Tatort. Der Notruf 110 der Polizei wurde informiert und sofort wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, an denen mehrere Streifen beteiligt waren. Die Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise weder auf den Motorroller noch auf die beiden Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Promenadeplatzes (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

744. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obergiesing

Am Mittwoch, 08.05.2024, gegen 11:50 Uhr, saß ein 30-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Restaurant in der Tegernseer Landstraße. Er saß an einem Tisch und hatte Essen bestellt, welches vor ihm stand, als ein ihm unbekannter Mann auf ihn zutrat, zu randalieren begann und ihn ausländerfeindlich verbal beleidigte.

Der 30-Jährige verließ daraufhin das Restaurant und ging zu seinem Fahrzeug. Der Täter folgte ihm und beleidigte ihn abermals ausländerfeindlich. Zudem wurde er gegenüber dem 30-Jährigen tätlich. Als sich Passanten einmischten, entfernte sich der Täter in Richtung Grünwalder Straße.

Der 30-Jährige verständigte die Polizei über den Notruf 110. Daraufhin fuhren mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit. Der Täter konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 190 cm groß, kräftige Statur, sprach Hochdeutsch, mitteleuropäische Erscheinung, schwarzer Bart; trug eine grüne Jacke und einen Rucksack

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Tegernseer Landstraße, Grünwalder Straße und Candidstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

745. Brandfall – Neuaubing

Am Montag, 13.05.2024, gegen 13:35 Uhr, geriet das Dach eines im Rohbau befindlichen Einfamilienhauses in Brand. Dortige Handwerker verständigten die Feuerwehr München, welche den Brand löschen konnte.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

746. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Haidhausen

Am Montag, 13.05.2024, gegen 19:30 Uhr, wurden Polizeikräfte aufgrund einer sich verdächtig verhaltenden Person zum Ostbahnhof gerufen. Im Bereich der U-Bahn konnte eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München durch eine Zivilstreife festgestellt werden. Aufgrund ihres selbstgefährdenden Verhaltens musste sie von den Polizeibeamten fixiert werden. Hierbei leistete sie erheblichen Widerstand. Nach kurzer Zeit konnte sie durch die Beamte unter Kontrolle gebracht werden.

Da sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und versuchter Körperverletzung übernommen.

747. Fund einer Tasche mit Edelmetallen – Freimann

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 02:00 Uhr nachts, meldete ein Fahrer eines MVG-Busses, dass er beim Abstellen des Busses eine Einkaufstasche, in der sich Edelmetalle im Wert von über 100.000 Euro befanden, gefunden hatte. Die Tasche wurde von einer Polizeistreife entgegengenommen und sichergestellt.

Da zu diesem Zeitpunkt ein Zusammenhang mit möglichen Straftaten z.B. Callcenterbetrug oder ähnliche Taten nicht auszuschließen waren, wurden nach Rücksprache mit dem Kommissariat 61 (Vermögensdelikte) weitere Ermittlungen durchgeführt. Dabei konnte letztlich die rechtmäßige Eigentümerin der Tasche, eine 65-Jährige mit Wohnsitz in München, ermittelt werden.

Am Nachmittag des Montag, 13.05.2024, nahm sie die Tasche mit den Wertgegenständen auf der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) entgegen. Hierbei gab sie an, dass sie die Tasche schlichtweg vergessen hatte. Die Daten des ehrlichen Finders wurden ihr übergeben.

748. Zwei Fälle von exhibitionistischen Handlungen mit Festnahmen von Tatverdächtigen – Au und Mittersendling

Am Montag, 13.05.2024, gegen 10:00 Uhr, befand sich ein 33-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in einer Bibliothek in der Au. Hier führte er sexuelle Handlungen an sich durch, wobei er von zwei Frauen beobachtet werden konnte.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, konnte er noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und wird am heutigen Tag zur Klärung der Haftfrage einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Fall 2:

Am Montag, 13.05.2024, gegen 20:20 Uhr, hielt ein 30-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Volvo Pkw an. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich am dortigen Gehweg zwei weibliche Personen (14 und 15 Jahre alt. Während dessen führte er sexuelle Handlungen an sich selbst vor und sprach die Frauen an.

Diese verständigten daraufhin die Polizei. Der Tatverdächtige flüchtete mit seinem Pkw, konnte jedoch kurz darauf durch eine Streife angetroffen und angezeigt werden.

Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlung angezeigt und nach den weiteren erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

In beiden Fällen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) die weiteren Ermittlungen.

749. Polizeibeamte leisten Erste Hilfe – Oberhaching

Am Montag, 13.05.2024, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion 31 (Unterhaching) telefonisch mitgeteilt, dass eine männliche Person auf einem Gehweg lag und das Bewusstsein verloren hatte. Sofort wurde über die Polizeiinspektion der Rettungsdienst darüber verständigt. Zusätzlich führ eine Streife der Polizeiinspektion 31 zum Einsatzort. Da die Beamten keine Vitalfunktionen bei der Person feststellen konnte und diese somit reanimationspflichtig war, begannen die Polizeibeamten mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Unter Begleitung des kurz darauf eintreffenden Notarztes wurde die Person in ein Krankenhaus gebracht.

Die bayerischen Polizeibeamten werden jährlich intensiv in Erster Hilfe fortgebildet. Die beiden Beamten der Polizeiinspektion 31 hatten an diesem Tag vor Beginn ihres Dienstes an dieser verpflichtenden Fortbildung teilgenommen.

750. Gemeinsam Füreinander Cup 2024

Wie bereits im letzten Jahr, fand auch dieses Jahr am Vatertag (Donnerstag, 09.05.) der Gemeinsam Füreinander Cup statt. Unter dem Motto „Miteinander statt Nebeneinander“ organisierte das Polizeipräsidium München zusammen mit dem Beauftragten der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus dieses Fußballturnier.

Wie schon im letzten Jahr waren verschiedenste Communities eingeladen, um sich nicht nur sportlich zu begegnen, sondern um sich auch gegenseitig besser kennenzulernen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und um möglicherweise bestehende Vorurteile abzubauen.

In einem sportlich ansprechenden und sehr fairen Turnier konnte sich schließlich die Mannschaft der Muslime in München im Finale gegen die Mannschaft des FC Ukrajina durchsetzen. Den dritten Platz belegte die Mannschaft von Bellevue di Monaco.

Während der Mittagspause spielten die Mannschaften des FFC Wacker gegen die Damenauswahl des PP München. Dieses Spiel konnte der FFC Wacker 3:0 für sich entscheiden.

Bei der Siegerehrung wurden die Pokale überreicht. Der Beauftragten der Bayerischen Polizei gegen Hasskriminalität, insbesondere Antisemitismus, Michael Weinzierl, hielt dabei noch eine Ansprache und lobte alle Beteiligten für dieses wichtige Engagement. Dazu gab es eine Gesangs- und Tanzdarbietung von ukrainischen geflüchteten Jugendlichen von Youth Bridge.

Auch in diesem Jahr kann dieses Turnier wieder als ein voller Erfolg verbucht werden und alle Mannschaften betonten, wie wichtig dieses Turnier sei und wie sehr sie sich bereits jetzt auf ein weiteres Turnier im nächsten Jahr freuen würden.

751. Terminhinweis:

Gemeinsame Fahrradcodieraktion ADFC und Polizei München – Pinakothek der Moderne

Am Freitag, 17.05.2024, im Zeitraum 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr findet die nächste gemeinsame Fahrradcodieraktion des Polizeipräsidiums München mit dem ADFC an der Pinakothek der Moderne statt. Im Rahmen der Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um beispielsweise im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder aushändigen zu können.

Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus dem Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie der Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer ermöglichen und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades einen Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr finden noch vier weitere Codieraktionen im Bereich des Polizeipräsidiums München statt:

Dienstag, 04.06.2024, Bonner Platz

Freitag, 19.07.2024, Thalkirchner Platz

Dienstag, 03.09.2024, Willy-Brandt-Platz (Riem Arcaden)

Mittwoch, 09.10.2024, Am Harras