ERLANGEN. (504) Am frühen Dienstagmorgen (14.05.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Erlangen ein. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 02:00 Uhr wurden Bewohner eines Einfamilienhauses in der Coburger Straße, welche sich im ersten Obergeschoß befanden, durch Geräusche aus dem Erdgeschoß aufgeweckt. Als sich die Bewohner in das Erdgeschoß begaben, bemerkten sie, dass Unbekannte in das Haus eingebrochen waren und offenbar flüchteten. Daraufhin verständigte das Ehepaar die Polizei.

Den Einbrechern, welche sich vermutlich über ein Fenster Zutritt zu dem Anwesen verschafften, gelang trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei die Flucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Unbekannten unter anderem einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333



