REGENSBURG. Am Sonntag, den 12. Mai 2024, ereignete sich in Regensburg ein Raubdelikt zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntag, gegen 3:00 Uhr, befand sich ein 22-Jähriger gerade am Nachhauseweg in der Hemauerstraße in Regensburg, als er von einem bislang unbekannten Mann unvermittelt geschubst und geschlagen wurde. Im weiteren Verlauf wurde dem 22-jährigen Mann sein Mobiltelefon und seine Brille geraubt. Der 22-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und blieb hilflos liegen.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg übernahm die Bearbeitung des Falls. Wer war am 12. Mai 2024 in der Zeit von 2:30 Uhr bis 06.00 Uhr im Bereich der Hemauerstraße in Regensburg unterwegs? Wer kann möglicherweise Angaben machen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.