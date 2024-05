BERTOLDSHOFEN. In den frühen Morgenstunden des 14.05.2024 brannte in der Mühlstraße ein leerstehendes landwirtschaftliches Wohnhaus komplett aus. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte ein Übergreifen des Brandes auf die Vegetation verhindern.

Ein Zeuge, welcher die nahegelegene Bundesstraße befuhr, konnte nach eigenen Angaben in den frühen Morgenstunden des 14.05.2024 eine Feuersäule am Nachthimmel erkennen und alarmierte daraufhin die Rettungsleitstelle. Insgesamt bekämpften in der Folge rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Marktoberdorf, Altdorf und Bertoldshofen den Vollbrand eines leerstehenden landwirtschaftlichen Anwesens. Zudem waren vier Rettungswägen im Einsatz. Bei dem Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Am Bauernhaus entstand ein starker Brandschaden am Dachstuhl und dem ersten Obergeschoß. Zu einem Übergreifen der Flammen auf die umliegende Vegetation kam es nicht.

Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizeiinspektion Marktoberdorf auf über 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Hierzu übernahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes Memmingen die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen vor Ort. Die weitere Sachbearbeitung wird durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandfall geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Kempten, Tel.: 0831/9909-0, zu melden. (KPI Memmingen)

