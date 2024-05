LANGENAU. Am späten Montagabend kam es auf der A8 in Richtung München im Bereich Langenau zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 47- jähriger Pkw- Fahrer übersah einen vor ihm fahrenden Kleintransporter und fuhr diesem auf. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der Pkw des Unfallverursachers kam entgegen der Fahrtrichtung an der Betongleitwand in der Fahrbahnmitte zum Stillstand, der Kleintransporter kippte auf die Beifahrerseite und kam zwischen dem mittleren und dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der Fahrer des Kleintransporters sowie dessen Beifahrerin wurden leicht bis mittelschwer verletzt und kamen zur Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, zudem wurde die Fahrbahn beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Elchingen war zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Die Fahrbahn musste kurzfristig komplett gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen den Unfallverursacher wurden ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (VPI Günzburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).