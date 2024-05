IRSCHENBERG, LKR. MIESBACH. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling kontrollierten am Abend des 12. Mai 2024 einen slowenischen Fahrzeugführer. Dabei stellten die Beamten in dessen Fahrzeug über zweieinhalb Kilogramm Kokain fest. Die Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm die weiteren Ermittlungen.

Am Abend des 12. Mai 2024 kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling um 21.30 Uhr einen Kleintransporter sowie dessen slowenischen Fahrzeugführer. Die Fahnder wurden auf das Fahrzeug aufmerksam, als es im Bereich Seehamer See auf der BAB A8 Richtung Salzburg fuhr. Zunächst wurden durch das geschulte Auge der Polizeibeamten Veränderungen an der Karosserie des kontrollierten Kleintransporters festgestellt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten durch die Beamten in einem eigens für den Transport geschaffenen Versteck am Fahrzeug rund zweieinhalb Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeistation Miesbach übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen. Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 40-jährigen dringend Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ am Nachmittag des 13. Mai 2024 Haftbefehl gegen Beschuldigten, dieser wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.