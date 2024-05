Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. In der vergangenen Mittwochnacht kam es in Bamberg zu mehreren Aufbrüchen von Autos. Ein Tatverdächtiger wurde am Donnerstagmorgen vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es im Osten Bambergs zu mehreren Diebstählen aus Autos. Teilweise soll der Tatverdächtige hierzu die Autoscheiben eingeschlagen und Mobiltelefone, Scheckkarten und einen E-Scooter entwendet haben. Am Donnerstagmorgen nahmen Polizeibeamte einen 23-Jährigen in Bamberg vorläufig fest. Der Tatverdächtige flüchtete zuvor mit einem E-Scooter vor einer Verkehrskontrolle. Er hatte verschiedenes Diebesgut bei sich, das aus den genannten Aufbrüchen stammen sol. Dem 23-Jährigen wird vorgeworfen, bei der Festnahme Gegenwehr geleistet zu haben. Er soll nach den beiden Polizeibeamten getreten haben, wobei er diese leicht verletzt haben soll.

Der marokkanische Tatverdächtige wurde am vergangenen Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.