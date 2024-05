REGENSBURG. Am Sonntag, den 12. Mai 2024, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gemüselade in der Regensburger Innenstadt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 02:00 Uhr bis 04:30 Uhr brachen bislang Unbekannte in einen Gemüseladen Am Königshof in Regensburg ein. Sie entwendeten Bargeld im niedrigen dreistelliger Eurobereich befand und flohen in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Regensburg führte eine umfassende Spurensicherung am Tatort durch. Das zuständige Fachkommissariat übernahm die weitere Bearbeitung des Falls. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.