REGENSBURG. Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag kam es zu einem Einbruch in eine Baufirma in der Donaustaufer Straße in Regensburg. Von den noch unbekannten Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum vom 08.05.2024, 17:00 Uhr, bis 10.05.2024, 07:00 Uhr, brachen bislang Unbekannte in eine Baufirma im Regensburger Stadtteil Schwabelweiß ein. Sie entwendeten Bargeld im dreistelligen Eurobereich und flohen nach der Tat in unbekannte Richtung. Es entstand geringfügiger Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt in diesem Fall. Wer war in der Zeit von Mittwoch bis Freitag vergangene Woche in der Donaustaufer Straße unterwegs? Wer kann möglicherweise Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion entgegengenommen.