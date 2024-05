735. Größerer Polizeieinsatz – Maxvorstadt

Am Sonntag, 12.05.2024, gegen 07:30 Uhr, erhielt die Münchner Polizei mehrere Mitteilungen über eine Person, welche Gegenstände vom Balkon werfe.

Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München feststellen, der von einem Balkon ungezielt größere Gegenstände in den Innenhof warf. Im weiteren Verlauf kletterte er über den Balkon auf das Dach. Dort kletterte er herum, bis er schließlich über ein geöffnetes Dachfenster in eine Wohnung stieg.

Nachdem er dort sämtliche Möbel zerstört hatte, verließ er die Wohnung und konnte von den Polizeibeamten festgenommen werden. Der 23-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Die Gegenstände im Innenhof wurden sichergestellt.

736. Versuchte räuberische Erpressung – Neuhausen

Am Sonntag, 12.05.2024, gegen 06:35 Uhr, war ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München zu Fuß auf der Baldurstraße unterwegs. Unvermittelt wurde er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen, die versuchten, dem 41-Jährigen sein Mobiltelefon abzunehmen.

Zeitgleich wurde er von zwei weiteren bislang unbekannten Tätern zu Boden gerissen. Während das Opfer versuchte sich zu wehren, wurde ihm von einem der Täter ein Cuttermesser vorgehalten. Dem 41-Jährigen gelang es das Handgelenk des Täters zu fassen und festzuhalten. Dabei erlitt er Schnittverletzungen an seinen Fingern.

Nachdem der 41-Jährige versuchte, lautstark auf sich aufmerksam zu machen, flüchteten die vier Täter zu Fuß ohne Beute. Der Verletzte verständigte anschließend den Rettungsdienst. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei erbrachte keine neuen Hinweise auf die Täter.

Der 41-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 14-16 Jahre alt, 150 cm groß, blondes, an den Seiten kurz geschnittenes Haar, oben längeres Haar; bekleidet mit einem schwarzen Pullover

Täter 2:

Männlich, ca. 14-16 Jahre alt, 145-150 cm groß; bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, am Bauch mit blauer Farbe

Täter 3 und 4:

keine Personenbeschreibung vorhanden

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Baldurstraße, Altmühlstraße und Westfriedhof (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

737. Brandfall – Waldperlach

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 22:00 Uhr, kam es zu einem Brand an zwei Pkw in der Rumpelstilzchenstraße Ecke Waldperlacher Straße. Die Fahrzeuge waren hintereinander am Fahrbahnrand geparkt. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rumpelstilzchenstraße und Waldperlacher Straße (Waldperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

738. Sexuelle Belästigung in Stadion und U-Bahn – Fröttmaning

Am Sonntag, 12.05.2024, befand sich eine 24-Jährige mit einem 32-Jährigen, beide mit Wohnsitzen im Landkreis München, beim Fußballspiel in der Allianz-Arena. Hierbei berührte der 32-Jährige die 24-Jährige mehrfach unsittlich, wobei sie ihm zu verstehen gab, dass sie das nicht möchte.

Nach dem Spiel begaben sich beide gemeinsam mit der U-Bahn in Richtung Münchner Innenstadt. Hierbei berührte der 32-Jährige die 24-Jährige erneut gegen ihren Willen. Mehrere Fahrgäste wurden darauf aufmerksam und sprachen den 32-Jährigen darauf an. Dieser begann die Fahrgäste zu beleidigen. Am Marienplatz konnte er beim Verlassen der U-Bahn durch eine Polizeistreife festgenommen werden.

Nach den erfolgten Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn werden nun durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) Ermittlungen wegen sexueller Belästigung und Beleidigung geführt.

739. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Ludwigsvorstadt

Am Sonntag, 12.05.2024, gegen 14:30 Uhr, wurden zwei 15-Jährige auf einen Mann aufmerksam, welcher im Nussbaumpark hinter einem Baum stand und dort sexuelle Handlungen an sich vornahm. Hierbei hielt der Mann Blickkontakt zu den Beiden.

Die verständigte Polizei konnte den 26-jährigen Bulgaren ohne festen Wohnsitz in Deutschland noch am Tatort festnehmen. Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn werden vom Kommissariat 15 (Sexualdelikte) Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen geführt.

740. Sexuelle Belästigung und tätlicher Angriff gegen Polizisten – Oberschleißheim

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 19:30 Uhr, befanden sich unter anderem eine 22-Jährige, ein 22- und ein 26-Jähriger, alle mit Wohnsitzen im Landkreis München, auf einem Volksfest in Oberschleißheim.

Die 22-Jährige gab an, dass sie von einem 65-Jährigen, mit Wohnsitz im Landkreis München, im Festzelt mehrfach unsittlich berührt wurde, was sie nicht wollte und dem 65-Jährigen das mehrfach zu verstehen gegeben habe. Nachdem sie sich ihren beiden Begleitern anvertraute, wollte diese den 65-Jährigen zur Rede stellen. Da sie dazu einen abgesperrten Bereich betreten mussten, wurden sie vom Sicherheitsdienst daran gehindert. Nachdem die beiden ausfällig wurden, verständigte der Sicherheitsdienst die Polizei.

Als diese eintraf, verhielten sich die beiden jungen Männer aggressiv und schlugen einem der Beamten das Funkgerät aus der Hand. Beim Versuch den Tatverdächtigen zu fesseln, biss dieser einem Beamten in den Unterarm. Außerdem wehrte er sich weiterhin so stark, dass der 22-Jährige versuchte, den 26-Jährigen zu befreien, musste dieser ebenfalls von den Polizisten gefesselt werden. Aufgrund der massiven Gegenwehr wurden hierbei zwei weitere Polizisten leicht verletzt. Alle vier Polizeibeamte waren weiterhin dienstfähig.

Die beiden 22- und 26-Jährigen wurden am nächsten Morgen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Gegen sie werden nun Ermittlungen unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte geführt. Noch in der Nacht, gegen 02:30 Uhr, begab sich die 22-Jährige zur Polizeiinspektion 48 (Oberschleißheim) um dort die sexuelle Belästigung anzuzeigen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

741. Auseinandersetzung auf einem Straßenfest – Milbertshofen

Am Sonntag, 12.05.2024, gegen 15:40 Uhr, gerieten auf einem Straßenfest ein 46-Jähriger und ein 48-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) in einen Streit. Im weiteren Verlauf verletzte der 46-Jährigen den 48-Jährigen mit einem Holzstiel leicht am Hals. Anschließend griff der 46-Jährige nach einem herumliegenden Messer. Noch bevor er dieses einsetzen konnte, schritten unbeteiligte Zeugen ein. Das Messer wurde abgelegt und der 46-Jährige flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung konnte er durch eine Polizeistreife jedoch angetroffen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Gegen ihn werden nun Ermittlungen unter anderem wegen Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung durch das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) geführt.

742. Staatsschutzrelevantes Delikt – Englschalking

Am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 20:00 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz in München an einer Straßenbahnhaltestelle in der Cosimastraße. Dort traf er auf einen 49-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher den 15-Jährigen unvermittelt verbal beleidigte. Die Inhalte der Beleidigungen hatten einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Der 15-Jährige versuchte sich der Situation zu entziehen, wurde jedoch vom 49-Jährigen verfolgt. Dem 15-Jährigen fielen dabei seine Kopfhörer auf den Boden, woraufhin der 49-Jährige darauf trat und sie beschädigte. Während der 49-Jährige dem Jugendlichen weiter hinterher ging, rief er ihm noch Drohungen hinterher und warf Steine nach dem 15-Jährigen. Diese trafen ihn jedoch nicht.

Eine unbeteiligte Zeugin verständigte den Notruf der Polizei. Der 49-Jährige konnte von den alarmierten Polizeibeamten festgestellt und festgenommen werden. Der 49-Jährige wurde wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung angezeigt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.