NORDHEIM AM MAIN, LKR. KITZINGEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine Gruppierung aus drei Jugendlichen zunächst einen 15-Jährigen und anschließend einen 18-Jährigen beraubt und geschlagen. Eine Beschreibung der Täter liegt vor - die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Tatort: Escherndorfer Weg

Freitagnacht, gegen 23:15 Uhr, kam es, unweit vom Weinfest, zum ersten Raub. Tatort war eine Parkbank im Escherndorfer Weg. Der Main und der Campingplatz grenzen an die Tatörtlichkeit an. Der 15-jährige Geschädigte saß dort und zwei Personen fragten ihn nach Wechselgeld. Als der 15-jährige Junge nachsah, ob er wechseln kann, kamen zwei weitere Personen hinzu. Hierbei handelte es sich um die Täter, die ihm das Bargeld in Höhe einer niedrigen zweistelligen Summe entrissen und auf ihn einschlugen. Der Geschädigte blieb leicht verletzt zurück, die Täter flüchteten in Richtung Ortsmitte.

Tatort: Kreuzbergstraße / Langgasse

Wenige Minuten nach ihrer ersten Tat trafen die Täter auf den zweiten Geschädigten. Dieser befand sich gegen 23:25 Uhr an der Kreuzung Kreuzbergstraße/Langasse. Sie forderten von diesem Geld, als er grade telefonierte. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel und der Geschädigte im Alter von 18 Jahren rannte davon. Die Täter setzten ihm nach, holten ihn ein und setzen ihm mit Schlägen und Tritten zu. Sie raubten ihm Geld und Wertgegenstände im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe und flüchteten anschließend.

Der 18-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt werden.

Täterbeschreibung

Die drei Tatverdächtigen Männer können wir folgt beschrieben werden:

1. Täter

Südländisches Äußere

Dunkler Bart und schwarze Haare

Kräftige Gestalt bei circa 170 cm Körpergröße

Schwarzer Pullover und schwarze Jogginghose

2. Täter

Circa 180 cm

Wellige Haare

Schwarzer Pullover und schwarze Jogginghose

3. Täter

Grauer Zip-Pullover und schwarze Jogginghose

Die Kriminalpolizei Würzburg bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-1732 telefonisch zu melden.