HIRSCHAID, LKR. BAMBERG. Am Freitag kam es in Hirschaid zum Vollbrand einer Gartenhütte. Die Bamberger Kripo ermittelt zur unklaren Brandursache.

Als Zeugen am Freitagabend, gegen 22 Uhr, die Flammen bemerkten, stand die Gartenhütte in der Pickelsgasse bereits in Vollbrand. Von dem Holzhäuschen blieb nichts mehr übrig. Zum Glück wurde das angrenzende Wohnhaus nur leicht angesengt, sodass auf dem Grundstück ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro entstand, am Nachbaranwesen von etwa 4.000 Euro. Einen Autoanhänger konnten Zeugen noch leicht beschädigt aus dem Gefahrenbereich schieben. Die Brandursache ist unklar, weshalb die Kriminalpolizei Bamberg die Ermittlungen aufgenommen hat.

Wer Hinweise zur Ursache oder der Entstehung des Brandes machen kann, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.