WÜRZBURG, INNENSTADT. Im Bereich der Mainwiesen kam es in der Samstagnacht zu einem Raubdelikt. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete unter Vorhalt eines Messers Bargeld und flüchtete.



Nach ersten Erkenntnissen bedrohte am Samstag gegen Mitternacht ein Unbekannter einen 21-jährigen Würzburger mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Dem Täter wurde daraufhin das geforderte Bargeld übergeben.

Die unbekannte Person entfernte sich im Anschluss in Richtung Innenstadt.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Circa 25 Jahre

Normale Figur

Schwarze Haare, Schnauzbart

Schwarzer Kapuzenpullover und schwarze Hose

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kann Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen geben?

Wer hat Beobachtungen hinsichtlich einer flüchtenden Person im Bereich der Mainwiesen gemacht?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1731 zu melden.