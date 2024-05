48-Jähriger alkoholisiert mit Lkw unterwegs – Geparkter Pkw, Verkehrszeichen und Gartenzäune beschädigt

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 48-Jähriger entschloss sich in der Nacht zum Montag zu einer Spritztour mit einem unverschlossenen Lkw. Er hinterließ hierbei einen Sachschaden von rund 30.000 Euro. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Gegen 02:45 Uhr ging in der Nacht zum Montag die Mitteilung eines Anwohners in der Borgmannstraße ein. Dieser gab an, dass ein Lkw zunächst in zwei Gartenzäune gefahren sei. Anschließend rammte er einen geparkten Pkw, fuhr eine Laterne und zwei Verkehrszeichen an und blieb schließlich in einem Acker stecken.

Beim Eintreffen der Streife der Aschaffenburger Polizei befand sich der Lkw-Fahrer noch vor Ort. Der Grund für seine Fahrweise stellte sich schnell heraus. Der Mann war mit einem Alkoholwert von rund 1,6 Promille unterwegs und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Lkw selbst habe er unverschlossen festgestellt und sich zu einer "Spritztour" entschlossen.

Den 48-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, einer Gefährdung des Straßenverkehrs und dem unbefugten Gebrauch des Lkw. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann, nachdem er sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

In Pkw Diebesgut aufgefunden - 39-Jähriger festgenommen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten im Pkw eines 39-Jährigen Münzgeld und ein Brecheisen aufgefunden werden. Ein Zusammenhang mit einem nahegelegen Automatenaufbruch war schnell klar. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs.

Der Pkw des Mannes geriet am Sonntagabend, gegen 21:50 Uhr, ins Visier einer Streife der Aschaffenburger Polizei. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnte im Kofferraum ein Brecheisen sowie im Fußraum des Fahrzeugs mehrere hundert Euro Münzgeld aufgefunden werden. Noch während der Kontrolle wurde der Aufbruch eines Münzautomaten an einer naheliegenden Tankstelle gemeldet. Der 39-jährige Fahrer wurde vor Ort festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund des Diebstahls aus dem Automaten. Zudem war er ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs. Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen.



Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 11:40 Uhr, wurde in der Unterhainstraße ein geparkter VW Passat angefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Sonntag, zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Lindenallee ein geparkter Audi A6 im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Samstag, zwischen 16:40 Uhr und 19:00 Uhr, wurde im Parkhaus in der Luitpoldstraße ein geparkter VW Arteon im Bereich der Fahrzeugfront angefahren.

GROßOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag, vermutlich gegen 07:00 Uhr, wurde aus einer Garage in der Balduinstraße ein Fahrrad entwendet und in einem schwarzen Sprinter abtransportiert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.





Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG A. MAIN, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 16:45 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, wurde in der Friedhofstraße an einem geparkten Toyota Corolla der linke Außenspiegel abgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 15:00 Uhr, wurde "Im Rainlein" der Außenspiegel eines schwarzen Opel Corsa mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.