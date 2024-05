SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Nachdem eine Wanderin am Sonntag, 12. Mai 2024, eine tote Person gefunden hatte, übernahm ein Polizeibergführer die Untersuchungen in dem Fall. Der Tote, der als ein 18 Jahre alter US-amerikanischer Staatsangehöriger identifiziert werden konnte, war nach bisherigen Erkenntnissen der polizeilichen Ermittlungen abgestürzt und dabei ums Leben gekommen.

Am Sonntag, den 12. Mai 2024, entdeckte eine Wandererin kurz vor Mittag auf ihrem Weg von St. Bartholomä in Richtung Funtensee ca. 50 m entfernt vom Weg im Bereich der Schrainbachholzstube in einer steilen Freifläche eine leblose Person. Da die Person nicht auf Ansprache reagierte und es für die Wandererin nicht möglich war zu der Person zu gelangen, setzte sie einen Notruf ab. Durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber Christoph 14 aus Traunstein und einem Bergwachtmann konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden.

Zwei alarmierte Polizeibergführer der Grenzpolizeiinspektion Piding übernahmen zusammen mit einem Bergwachtmann der Bergwacht Berchtesgaden und dem Polizeihubschrauber Edelweiß 4 die Bergung des Leichnams. Der genaue Hergang des Unfalles ist zur Zeit noch Gegenstand der Ermittlungen, insbesondere, da zum Auffindezeitpunkt noch keine Vermisstenmeldung vorlag und sich der Unfallort in weg- und steiglosem Gelände befindet. Im Laufe des Tages stellte sich dann heraus, dass es sich um einen 18-jährigen amerikanischen Staatsangehörigen handelt, der sich zu Studiumszwecken für mehrere Wochen hier in Deutschland aufhielt.