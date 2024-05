WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. In der Nacht zu Sonntag wurde ein 25-Jähriger durch einen Schlag mit einem gläsernen Gegenstand schwer verletzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Am Sonntag den 05.05.2024, gegen 0:30 Uhr wurde ein 25-Jähriger, nach eigenen Angaben völlig unvermittelt, am Nikolaustor vor der dortigen Gaststätte von mehreren Personen grundlos angegriffen. Einer der bislang unbekannten Aggressoren habe ihm einen gläsernen Gegenstand ins Gesicht geschlagen, woraufhin sich der Mann schwere Schnittverletzungen zugezogen hatte. Die Angreifer nahmen sich im Anschluss noch das Bargeld aus der Tasche des 25-Jährigen und flüchteten in unbekannte Richtung. Mit schweren Verletzungen im Gesicht wurde der Beraubte durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Eine Fahndung nach den Tätern blieb vorerst erfolglos.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm inzwischen die Ermittlungen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.