AMORBACH, SCHNEEBERG, LKR. MILTENBERG. In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in die Tankstelle in Schneeberg. Bislang unbekannte Täter konnten flüchten.

Gegen 03:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in die Tankstelle in Schneeberg ein und entwendeten Diebesgut in noch nicht bekanntem Wert. Sie konnten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten.

Polizei Miltenberg leitete in Zusammenarbeit mit der Polizei aus dem angrenzenden Baden-Württemberg eine sofortige Fahndung ein. Hier kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Im Zuge der Fahndung konnte ein Fahrzeug im Bereich Gerolzahn angetroffen werden, aus dem die Insassen bei erkennen der Polizei, flüchteten. Die Fahndung nach den Tätern läuft auf Hochtouren.

Die Polizei rät der Bevölkerung dringend:

Nehmen sie keine Anhalter mit.

Melden sie verdächtige Personen der Polizei.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten sie an die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1731 zu wenden.