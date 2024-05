ITZGRUND, LKR. COBURG. Tödliche Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag eine 64-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B4 zwischen den Gemeindeteilen Rossach und Gleußen.

Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem VW Bus die Bundesstraße B4 in Fahrtrichtung Coburg. Kurz nach Gleußen kam der Mann aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 64-jährige Audifahrerin aus dem Landkreis Bamberg in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes befreit werden. Trotz Reanimation erlag die Frau noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihre 83-jährige Beifahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrer des Volkswagen wurde schwer verletzt und kam ebenfalls zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg unterstützt ein Sachverständiger die Beamten der Polizei Coburg bei der Klärung der Unfallursache. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 75.000 Euro. Die örtliche Straßenmeisterei kümmerte sich um das Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme ist die Bundesstraße durch die Feuerwehr derzeit noch komplett gesperrt.