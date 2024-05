728. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; 1 Person verletzt – Sendling-Westpark

Am Freitag, 10.05.2024, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Ford den Luise-Kiesselbach-Tunnel in Richtung Luise-Kiesselbach-Platz. Im Fahrzeug befand sich noch eine 71-Jährige mit Wohnsitz in München als Beifahrerin.

Zeitgleich fuhr eine 21-Jährige aus dem Landkreis München mit einem Pkw Skoda ebenfalls den Luise-Kiesselbach-Tunnel in gleicher Richtung.

Kurz vor der Abfahrt zur A96 fuhr der 64-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw gegen den dortigen Fahrbahnteiler, wodurch sein Fahrzeug auf die rechte Seite kippte. Hierbei touchierte sein Fahrzeug den Pkw der 21-Jährigen.

Der 64-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es für etwa drei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen, insbesondere auf der Abfahrt zu A96.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

729. Schwere Körperverletzung – Maxvorstadt

Am Freitag, 03.05.2024, gegen 23:55 Uhr, befanden sich 56-Jähriger und eine 50-Jährige, beide mit Wohnsitz in München, im Bereich der Gabelsbergerstraße, wo sich auch ihre Wohnung. Vor dem Hauseingang ihres Mehrfamilienhauses befanden sich drei ihnen unbekannte Täter, welche dort Alkohol konsumierten. Als die 50-Jährige diese bat, sich von dem Anwesen zu entfernen, kam es zunächst zu einem verbalen Streit, welche im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskalierte.

Hierbei wurde die 50-Jährige von einem der Täter umgestoßen und der 56-Jährige wurde gegen eine dort befindliche Schaufensterscheibe gestoßen, welche dadurch zu Bruch kam. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.

Unbeteiligte Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten telefonisch den Notruf der Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen verlief negativ.

Die 50-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt Der 56-jährige wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich, ca. 22 Jahre alt, 165 cm groß, kräftige Statur, schwarze Haare, Schnauzbart, schwarze Daunenweste, dunkler Pullover, dunkle Jeans, dunkle Turnschuhe

Täter 2:

männlich, ca. 22 Jahre alt, 180 cm groß, dunkel gekleidet, dunkle kurze Haare

Täter 3:

männlich, ca. 22 Jahre alt, 190 cm groß, dunkel gekleidet mit grauer/schwarzer Daunenjacke, dunkle kurze Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gabelsbergerstraße, Augustenstraße und dem U-Bahnhof Theresienstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

730. Raub – Ludwigvorstadt



Am Mittwoch, 08.05.2024, gegen 04:30 Uhr, befand sich eine 45-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Schlosserstraße in München, als sie von einem unbekannten Mann an den Schultern festgehalten wurde und dieser von ihr Geld forderte. Die 45-Jährige schubste den Mann von sich weg, woraufhin er ihr ein Messer vorzeigte, ihr ihre Handtasche gewaltsam wegnahm und Bargeld im zweistelligen Bereich herausnahm. Als die 45-Jährige versuchte, ihm das Messer wegzunehmen, verletzte sie sich mit Schnittverletzungen an der rechten Hand. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Sonnenstraße.

Die 45-Jährige verständigte telefonisch den Polizeinotruf. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ergebnislos.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25–30 Jahre alt, schlanke Körperstatur, hellhäutig, schwarzer Bart, schwarze Haare, bekleidet mit einem Mantel bis zu den Knien, gepflegtes Erscheinungsbild

Zeugenaufruf:

Wer hat am 08.05.2024, zwischen 04:15 Uhr und 04:45 Uhr, im Bereich der Schlosserstraße, der Sonnenstraße und dem Karlsplatz Stachus Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

731. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Pasing

- siehe Pressebericht vom 11.05.2024, Nr. 727



Wie bereits berichtet, war am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 07:00 Uhr, eine 68-jährige Frau aus einer Wohngemeinschaft als vermisst gemeldet worden. Am Samstag, 11.05.2024, gegen 22:15 Uhr, wurde die 68-Jährige von Passanten im Bereich der Arnulfstraße aufmerksam und verständigten den Rettungsdienst. Dieser brachte die 68-Jährige zurück in das Wohnheim und von dort aus wurde die Polizei über die Rückkehr informiert. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher widerrufen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle).

732. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kradfahrer – eine Person schwer verletzt – Isarring

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 17:15 Uhr, fuhr ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Dachau mit seinem Suzuki Kraftrad den Isarring in Richtung Münchner Altstadt. Zeitgleich fuhr eine 37-Jährige aus dem Landkreis Heidenheim/Baden-Württemberg mit ihrem Daimler Pkw unmittelbar vor dem 64-Jährigen. Die 37-Jährige musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Aus bislang ungeklärten Gründen kollidierte der 64-Jährige mit seinem Kraftrad gegen den Pkw.

Der 64-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehr musste einspurig in der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

733. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad – zwei Personen schwer verletzt – Unterhaching

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 18:15 Uhr, fuhr eine 19-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem VW-Pkw die Von-Vollmar-Straße in Richtung Robert-Koch-Straße. An der Kreuzung mit der St.-Alto-Straße wollte sie geradeaus der Von-Vollmar-Straße folgen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München mit seinem Ducati Kraftrad die St.-Alto-Straße in Fahrtrichtung Jägerstraße. Dieser wollte er geradeaus folgen. Als Mitfahrerin befand sich hinter ihm eine 55-Jährige mit Wohnsitz in München.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der 19-jährigen Pkw-Fahrerin und dem 52-jährigen Kradfahrer. Der 52-Jährige und die 55-Jährige wurden durch den Zusammenstoß jeweils schwer verletzt und wurden beide mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

734. Brandfall mit Sachschaden – Waldperlach

Am Samstag, 11.05.2024, gegen 23:40 Uhr, verständigten Nachbarn eines Wohngebietes die Feuerwehr, nachdem sie einen Brand in einem Einfamilienhaus feststellten. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen der Polizei sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vonseiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet. Das Feuer konnte seitens der Feuerwehr abgelöscht werden. Wie es zu dem Brand kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Durch den Brand wurde keine Person verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.