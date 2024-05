0972 – Verkehrsunfall

Pfersee – Am vergangenen Freitag (10.05.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Seat in der Ludwigshafener Straße.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer mit seinem gleichaltrigen Begleiter auf der Ludwigshafener Straße in Richtung Osten. An einer Grundstücksausfahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 51-jährigen Seat-Fahrerin. Der 15-Jährige und sein Begleiter stürzten mit dem E-Scooter und wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6, unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0973 – Fahrt unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am heutigen Sonntag (12.05.2024) war eine 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen mit einem E-Scooter in der in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife die 20-Jährige. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei der Frau fest. Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme bei der 20-Jährigen und unterband ihre Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gegen die 20-Jährige.

0974 – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Göggingen – Am vergangenen Freitag (10.05.2024), gegen 20.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 43-jährigen Autofahrerin und einem 67-jährigen Autofahrer in der Lindauer Straße. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme eine deutliche Alkoholisierung der 43-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt der Frau.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die 43-Jährige.

0975 – Unfallfluchten im Stadtgebiet

Kriegshaber – Im Zeitraum von Donnerstag (09.05.2024), 21.00 Uhr bis Freitag (10.05.2024), 08.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer einen VW Passat in der Familie-Einstein-Straße an der vorderen linken Stoßstange. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (08.05.2024), 18.00 Uhr bis Donnerstag (09.05.2024), 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Opel Zafira in der Holzbachstraße am linken Außenspeigel. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Hochzoll - Im Zeitraum von Freitag (03.05.2024), 12.00 Uhr bis Samstag (11.05.2024), 08.15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen Opel Adam in der Neuschwansteinstraße und beschädigte diesen an der hinteren linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0976 – Diebstähle aus Autos

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (10.05.2024), 16.00 Uhr bis Samstag (11.05.2024), 08.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Citroen Jumper in der Soldnerstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Samstag Zugang zu dem Transporter und entwendeten mehrere Werkzeuge im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen die unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (10.05.2024), 18.00 Uhr bis Samstag (11.05.2024), 06.30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Opel Combo in der Soldnerstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Samstag Zugang zu dem Transporter und entwendeten mehrere Werkzeuge im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen die unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Am gestrigen Samstag (11.05.2024) kam es zwischen 10.30 Uhr und 12.45 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Auto in der Eschenhofstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu dem Auto und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen die unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

0977 – Roller entwendet

Oberhausen - Im Zeitraum von Samstag (11.05.2024) bis Sonntag (12.04.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller in der Eschenhofstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.