NÜRNBERG. (497) Am Freitagnachmittag (10.05.2024) lief ein bislang unbekannter Mann durch den Nürnberger Norden und zerkratzte mit einer mitgeführten Schere mehrere Fahrzeuge. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 13:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über einen Mann ein, der mit einer großen Schere in der Hand im Bereich der Inneren Koberger Straße herumlaufen solle. Er mache einen „verwirrten Eindruck“.

Der Mann lief zuerst in Richtung des Kaulbachplatzes, zur Uhlandstraße in die Schweppermannstraße. Von dort aus weiter in die Reichstraße, die Kobergerstraße in Richtung des Friedrich-Ebert-Platzes. Hier verloren ihn die Zeugen aus den Augen.

In der Kobergerstraße zerkratzte er mit der Schere zwei Pkw, in der Reichstraße stach er auf den Sattel eines Fahrrades ein. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung unter Hinzuziehung eines Diensthundes, konnte der Unbekannte nicht aufgegriffen werden.

Beschreibung des Mannes:

ca. 165 cm, dunklerer Teint, trug eine schwarze Jacke mit roten Streifen und eine schwarze Hose. Führte in auffälliger Art und Weise eine Schere mit sich.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 9195-0 bei der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost zu melden.



