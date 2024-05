Bauwagen aufgebrochen und mit Graffiti beschmiert.

JOHANNESBERG, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Bauwagen der Aktion Jugend Johannesberg wurde erneut aufgebrochen und mit Graffiti beschmiert. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Zeit vom 07. Mai bis 10.Mai brachen unbekannte Täter das Vorhängeschloss des Bauwagens auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt. Entwendet wurde jedoch nichts.

Die Außenwand des Bauwagens haben die Täter im Anschluss mit diversen Graffiti beschmiert und so einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht.

Die Polizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Bauwagens gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Verbale Auseinandersetzung eskaliert - Täter flüchten unerkannt.

ASCHAFFENBURG, DAMM. Eine verbale Auseinandersetzung endete mit Schlägen durch die zwei bislang unbekannten Täter. Diese konnten flüchten.

Am Samstag um 21:25 Uhr kam es im Bereich der Fachoberschule zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern. Die Streitigkeit eskalierte jedoch und zwei der Männer schlugen den Dritten mit Hosengürtel sodass dieser Verletzungen am gesamten Körper davon trug. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Durch die Polizei Aschaffenburg wurde eine Fahndung im Umfeld der Tatörtlichkeit durchgeführt. Diese blieb jedoch erfolglos.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Schlank

Kurze schwarze Haare

Vollbart

Weißes T-Shirt

Die Polizei Aschaffenburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Bauwagens gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG Auf den Gelände eines Fahrzeughandels in der Aschaffenburger Straße wurde in der Zeit von Mittwoch 19:00 Uhr bis Freitag 09:00 Uhr ein grauer Fort Kuga beschädigt

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Freitags wurde in der Rücker Straße ein Verkehrszeichen beschädigt. Dem Sachstand nach, wurde der Pfosten beim Rangieren durch ein Fahrzeug übersehen.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Stachus" wurde ein grauer Hyundai im Bereich Heckstoßstange beschädigt. Der Unfallzeitraum liegt zwischen Donnerstag 02. Mai und Freitag 10. Mai

Polizeiinspektion Miltenberg

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG Am Samstagabend zwischen 18:30 Uhr und 22:50 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Intersport Wolfstetter ein weißer Opel Mokka beschädigt. Es entstand ein Schaden im Bereich der Frontstoßstange.

ESCHAU, LKR. MILTENBERG. Auf den Parkplatz des REWE- Marktes im Geisheckenweg wurde ein roter VW T-Roc am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Die Unfallzeit liegt zwischen 13:45 Uhr und 14:13 Uhr am Samstagmittag.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Beginn der Kellergasse wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Schildermast beschädigt. Ein Unbekannter hat solange dagegen getreten bis dieser verbogen war