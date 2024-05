Oberstaufen - Am 11.05.2024, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in der Landezone am Hündle Lift ein Gleitschirmunfall. Der 58-jährige Pilot startete vom Hündle und wollte anschließend auf der ausgewiesenen Landezone landen. Aufgrund eines Flugfehlers landete der Pilot in einem angrenzendem Bach. Dabei zog er sich eine schwere Fußverletzung zu. Der offene Bruch am Fußgelenk wurde durch Ersthelfer versorgt. Der schwer verletzte Pilot kam anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Immenstadt. Am Einsatz war neben der örtlich zuständigen Polizei auch die Bergwacht beteiligt.

(PST Oberstaufen)