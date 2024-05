DÖHLAU, LKR. HOF. In den vergangenen Tagen öffneten Unbekannte gewaltsam einen Zigarettenautomaten im Ortsteil Tauperlitz und flüchteten im Anschluss unerkannt. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Mittwoch bis Freitagabend, gegen 19 Uhr, machten sich die Täter an dem Automaten in der Ascher Straße zu schaffen und stahlen Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in der Zeit von Mittwoch bis Freitagabend verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Ascher Straße oder in der näheren Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.