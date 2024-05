NESSELWANG Am Freitagnachmittag kam es auf der Kreisstraße 23 zu einem folgenschweren Unfall. Ein 27-jähriger Landwirt wollte mit seinem Traktor die Kreisstraße überqueren. Er übersah dabei einen 39-Jährigen mit seinem Motorrad und erwischte diesen mit seinem Frontmähwerk. Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen. Ein Ersthelfer, selbst ausgebildeter Notfallsanitäter, blieb mit seinem Motorrad sofort stehen und versorgte den Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungs- und Polizeikräfte. Der Verunfallte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum transportiert. Die Polizei Füssen hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Während Versorgung des Verunfallten und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch temporäre Sperren der Fahrbahn.

(PI Füssen)