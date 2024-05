0960 – Versuchtes Tötungsdelikt

---------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -----------------

Oberhausen – Am gestrigen Donnerstag (09.05.23024) griff ein 58-Jähriger einen 46-Jährigen in einer Straßenbahn am Helmut-Haller-Platz an. Der 58-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Gegen 14.30 Uhr stiegen die beiden Männer nacheinander in die Straßenbahn ein. Hierbei griff der 58-Jährige den 46-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Messer unvermittelt an. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, stoppten Polizeibeamte den 58-Jährigen wenig später im Nahbereich und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 46-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da der 58-Jährige ebenfalls beim Antreffen leicht verletzt war, wurde auch er zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

Der 58-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Freitag (10.05.2024) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Dieser erließ Haftbefehl unter anderem wegen versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug. Der 58-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

0961 – Körperliche Auseinandersetzung

-------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---------------------------

Oberhausen – Am Mittwoch (08.05.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und einem 26-Jährigen am Helmut-Haller-Platz.

Gegen 11.00 Uhr gerieten die beiden Männer offenbar zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf verletzte der 43-Jährige den 26-Jährigen mit einer Glasflasche. Anschließend entfernte sich der 43-Jährige.

Polizeibeamte stoppten den 43-Jährigen wenig später im Rahmen der Fahndung und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 26-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kannten sich die beiden Männer und hielten sich offenbar regelmäßig am Helmut-Haller-Platz auf.

Der 43-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am Donnerstag (09.05.2024) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setze diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen den 43-Jährigen.

0962 – Auseinandersetzung in Parkanlage

Lechhausen – Am gestrigen Donnerstag (09.05.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem 36-jährigen Mann und seiner 34-jährigen Frau. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Gegen 22.30 Uhr informierte der 36-Jährige die Polizei über den Vorfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren der 36-Jährige zusammen mit der 34-Jährigen in der Parkanlage unterwegs. Hierbei ging der 18-Jährige die 34-Jährige an, woraufhin das Paar flüchtete. Der 18-Jährige folgte den beiden offenbar und ging den 36-Jährigen körperlich an und bedrohte die beiden.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Polizeibeamte den 18-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung gegen den 18-Jährigen.

0963 – Unfall mit vier Autos

Hochzoll – Am vergangenen Mittwoch (08.05.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Autos in der Friedberger Straße. Dabei wurden nach derzeitigem Stand zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 20.45 Uhr war eine 21-jährige Honda-Fahrerin auf der Friedberger Straße in westliche Richtung unterwegs. Auf Höhe der Wendelsteinstraße bremsten die drei vor ihr fahrenden Fahrzeuge aufgrund der roten Ampel ab. Hierbei kollidierte die 21-Jährige mit dem vor ihr befindlichen Fiat-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurde dieser auf die beiden weiteren Autos davor geschoben. Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen die 21-Jährige.

0964 - Unfallfluchten

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (07.05.2024), 12.00 Uhr bis Donnerstag (09.05.2024), 18.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Golf in der Äußeren Uferstraße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro.

Kriegshaber – Im Zeitraum von Mittwoch (08.05.2024), 12.00 Uhr bis Donnerstag (09.05.2024), 18.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Daimler in der Reinöhlstraße. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hammerschmiede – Am gestrigen Donnerstag (09.05.2024) kam es zu einer Unfallflucht im Akazienweg.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten VW. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0965 – Kennzeichen entwendet

Pfersee – Im Zeitraum von Mittwoch (08.05.2024), 22.00 Uhr bis Donnerstag (09.05.2024), 03.45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Kennzeichen eines BMW in der Christian-Dierig-Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0966 – Alkoholisiert unterwegs

Kriegshaber – Am gestrigen Donnerstag (09.05.2024) war ein 58-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Markgrafenstraße unterwegs.

Gegen 20.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher. Außerdem musste der 58-Jährige eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 58-Jährigen.

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (09.05.2024) war ein 35-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Bürgermeister-Ulrich-Straße unterwegs.

Gegen 02.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie den Führerschein sicher. Außerdem musste der 35-Jährige eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 35-Jährigen.

0967 – Unter Cannabis-Einfluss unterwegs

Haunstetten – Am gestrigen Donnerstag (09.05.2024) war ein 21-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Weddigenstraße unterwegs.

Gegen 20.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-Jährigen und seinen Mitfahrer. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.

0968 – Streit am Kö

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (09.05.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und einem 30-Jährigem in der Fuggerstraße.

Gegen 21.30 Uhr trat der 25-Jährige offenbar nach dem 30-Jährigen, weshalb ein Zeuge einschritt. Im weiteren Verlauf schlug der 25-Jährige den 30-Jährigen gegen den Kopf, wodurch dieser zu Boden fiel. Anschließend flüchtete der 25-Jährige.

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung stoppten Polizeibeamte den 25-Jährigen im Nahbereich. Der 30-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Tat wurde von der Videoüberwachung am Königsplatz aufgezeichnet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 25-Jährigen.

0969 – Streit im Straßenverkehr

Pfersee – Am vergangenen Mittwoch (08.05.2024) kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten Kleintransporter-Fahrer und einer 45-Jährigen in der Koboldstraße.

Gegen 16.20 Uhr war die 45-jährige Autofahrerin in der Koboldstraße unterwegs. Hierbei kam ihr der Kleintransporter in einer Engstelle entgegen. Anschließend kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung wie die Situation gelöst wird, da die Frau aufgrund nachfolgender Fahrzeuge offenbar nicht zurücksetzen konnte. Hierbei beleidigte der Kleintransporter-Fahrer die 45-Jährige und entriss ihr ihr Handy. Dabei wurde die 45-Jährige leicht verletzt. Anschließend meldete die Frau sich bei der Polizei.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Beleidigung und eines Körperverletzungsdeliktes und sucht deshalb nach weiteren Zeugen und den ebenfalls wartenden Autos. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.