MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. Zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es auf der Staatsstraße zwischen Münnerstadt und Poppenlauer. Der Fahrer eines Traktorgespanns verlor dabei sein Leben. Die Polizei Bad Kissingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Am Freitag gegen 11:00 Uhr kam es auf der Staatsstraße zwischen Münnerstadt und Althausen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein, in Richtung Bad Königshofen fahrender, Kleintransporter wollte einen vorausfahrenden Traktor mit Anhänger überholen. Der 44-jährige Fahrer des Transporters musste den Überholvorgang abbrechen um einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Hierbei übersah er jedoch den Anhänger des Traktorgespanns und touchierte diesen. Der Fahrer des Traktors verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde, nachdem das Gespann umgekippt war, aus seinem Traktor herausgeschleudert. Der 54-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt in eine Klinik in der Umgebung gebracht.

Die Polizei Bad Kissingen hat zusammen mit einem Sachverständigen die Ermittlungen zum Unfallhergang vor Ort aufgenommen.

Die Feuerwehren Münnerstadt und Kleinwenkheim unterstützten die Polizei und den Rettungsdienst tatkräftig.