KÜMMERSBRUCK, LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Donnerstagnachmittag entwendete ein bisher unbekannter Täter einen Pkw aus der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Kümmersbruck. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstag, 9. Mai stellte der über 60-jährige Eigentümer gegen 13:15 Uhr seinen schwarzen Pkw der Marke Mercedes in einer Tiefgarage in der Vilstalstraße in Kümmersbruck ab. Als er gegen 16:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststelle, dass ein bisher unbekannter Täter den Pkw entwendet hatte. Der Beuteschaden liegt bei ca. 50.000 Euro.

Durch die aufnehmenden Beamten wurde vor Ort eine Spurensicherung durchgeführt. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen nun übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.

Haben Sie am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Vilstalstraße in Kümmersbruck etwas Verdächtiges beobachten können? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 09621/890-0 bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg.

Bei derartigen Diebstählen von hochwertigen Kraftfahrzeugen handelt es sich nicht mehr um Einzelfälle. Insbesondere auch bei sogenannten Keyless-Go-Diebstählen konnte in letzter Zeit ein Anstieg im Polizeipräsidium Oberpfalz festgestellt werden. Besonders betroffen hiervon sind die Landkreise Neumarkt i.d.OPf., Tirschenreuth und Schwandorf. Die Täter haben es meist auf ältere Fahrzeuge der deutschen Premiumhersteller abgesehen, die mit dem Keyless-Go-System ausgestattet sind.

Aufgrund dessen bittet die Polizei um Beachtung der folgenden Hinweise:

Verhalten beim Verlassen bzw. Abstellen des Fahrzeuges

Parken Sie hochwertige Fahrzeuge wenn möglich nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports.

Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.

Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab - auch bei kurzer Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, nehmen Sie diese auch in Betrieb.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw. Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Professionelle Autodiebe brechen auch in Häuser oder Wohnungen ein, um in Besitz des Fahrzeugschlüssels zu gelangen. Da Fahrzeug- und Hausschlüssel meist in der Diele liegen oder am Schlüsselbrett hängen ist es dann ein Leichtes Fahrzeuge sogar aus einer abgeschlossenen Garage zu entwenden.

Wenn Sie ein Fahrzeug mit Keyless Komfortsystem besitzen: