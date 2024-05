VILSECK, LKR. AMBERG-SULZBACH. In Vilseck brannte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Pkw vollständig aus. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht nun nach Zeugen.

Am Montag, 06. Mai gegen 01:30 Uhr wurde der Polizei in Vilseck ein Pkw mitgeteilt, welcher sich in Vollbrand befand. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden, der Pkw der Marke Dacia brannte jedoch vollständig aus.

Trotz der intensiven Auswertung möglicher Spuren durch die Kriminalpolizeiinspektion Amberg in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landeskriminalamt, konnte bisher nicht gesichert festgestellt werden, ob der Pkw-Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde. Aufgrund dessen kann eine Fremdeinwirkung derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet mögliche Zeugen des Vorfalls darum sich unter der Rufnummer 09621/890-2801 bei der Polizei zu melden.