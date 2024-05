717. Zwei staatsschutzrelevante Delikte – Altstadt

Am Dienstag, 07.05.2024, kam es unabhängig voneinander, kurz aufeinander folgend zu zwei Fällen mit verdächtigen Personen im Bereich der Synagoge am St.-Jakobs-Platz.

Fall 1:

Gegen 16:00 Uhr befand sich ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München am St-Jakobs-Platz. Er begab sich zur Synagoge und rüttelte an der verschlossenen Tür.

Als er von Polizeibeamten, die sich im Umfeld der Synagoge befanden, einer Kontrolle unterzogen werden sollte, zeigte sich der 37-Jährige unkooperativ. Er gab wirre Äußerungen von sich und filmte die Kontrolle mit seinem Mobiltelefon. Er konnte sich nicht ausweisen und gab auch seine Personalien nicht an. Nun wollte sich der 37-Jährige entfernen. Durch die eingesetzten Beamten konnte er aber daran gehindert werden. Der 37-Jährige versuchte sich nun wiederholt loszureißen. Daher musste er in der Folge mit Handschellen fixiert werden, wogegen er sich sperrte. Die Polizeibeamten wurden bei der Widerstandshandlung nicht verletzt.

Nach der Identitätsfeststellung wurde der 37-Jährige von der Polizeiinspektion aus entlassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Fall 2:

Gegen 16:20 Uhr befand sich ein 33-Jähriger mit Wohnsitz in Erding ebenfalls am St.-Jakobs-Platz. Hierbei fiel er dem dortigen Sicherheitsdienst auf, da er fortwährend in ihre Richtung filmte. Aufgrund dieses auffälligen Verhaltens wurde der 33-Jährige durch die dort befindlichen Polizeibeamten einer Personenkontrolle unterzogen. Auch hier versuchte sich die Person der Kontrolle zu entziehen. Als der 33-Jährige festgehalten werden sollte, schlug er um sich um wehrte sich. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt und sind weiterhin dienstfähig.

Der 33-Jährige wurde zur Polizeiinspektion verbracht und konnte diese nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Gegen den 33-Jährigen wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen.

718. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin; eine Person verletzt – Solln

Am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 09:15 Uhr, fuhr eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw auf dem Hermann-Hahn-Platz und bog an der Schusterstraße rechts in diese ein.

Zeitgleich überquerte eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin die Schusterstraße.

Hierbei erfasste das Fahrzeug die Fußgängerin frontal, wodurch diese zu Boden gestoßen wurde. Die 49-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

719. Kutsche mit Pferden kippt um; eine Person verletzt – Daglfing

Am Donnerstag, 09.05.2025, gegen 14:00 Uhr, befand sich ein 39-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Miesbach als Kutschführer auf einer Kutsche, die von zehn Pferden gezogen wurde. Auf der Kutsche befanden sich zehn Fahrgäste.

Während der Veranstaltung gingen die Pferde aus unbekannten Gründen durch, wodurch im weiteren Verlauf die Kutsche ins Schlingern geriet und nach rechts umkippte. Die Pferde konnten im Anschluss von mehreren Teilnehmern angehalten werden.

Der 39-Jährige wurde durch den Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die zehn Fahrgäste blieben unverletzt.

Weiterhin wurde ein Pferd leicht verletzt. Die Kutsche sowie Teile des Bewuchses der Anlage wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich in einem fünfstelligen Bereich.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

720. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Milbertshofen

Am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 74-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Hamburger Straße in Richtung Schleißheimer Straße. Im Fahrzeug befand sich als Beifahrerin eine 70-Jährige mit Wohnsitz in München. Der 74-Jährige beabsichtigte den Fahrstreifen des stadteinwärts laufenden Verkehrs zu überqueren, um in nördlicher Richtung in die Schleißheimer Straße nach links einzubiegen.

Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Smart Pkw auf der Schleißheimer Straße in Richtung Moosacher Straße. Mit im Fahrzeug befand sich ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München als Beifahrer.

Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge schwer beschädigt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Die Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Die beiden Insassen im Smart wurden ebenfalls verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schleißheimer Straße musste in südliche Fahrtrichtung für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

721. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 23:00 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Seat Pkw auf dem Innsbrucker Ring in Richtung Bad-Schachener-Straße.

Zeitgleich betrat ein 53-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München als Fußgänger die Fahrbahn des Innsbrucker Rings, die Fahrbahn zu überqueren.

Der 53-Jährige wurde frontal vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei wurde er schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 29-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Innsbrucker Ring musste während der Unfallaufnahme in südliche Fahrtrichtung für ca. eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

722. Bedrohung und Nötigung durch Pkw-Fahrer – Neuhausen

Am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 27-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Landshuter Allee in Richtung Olympiapark. Mit im Fahrzeug befand sich als Beifahrer ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München. Unmittelbar hinter dem Pkw der 27-Jährigen fuhr ein 24-Jähriger mit einem BMW Pkw.

Plötzlich wechselte der 24-Jährige auf den rechten Fahrstreifen, fuhr auf gleicher Höhe des VW auf und zeigte eine beleidigende Handgeste in Richtung der Insassen des VW. Im Anschluss beschleunigte der BMW-Fahrer und scherte vor den VW ein. Die 27-jährige VW-Fahrerin musste daraufhin eine Vollbremsung ausführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der BMW-Fahrer bremste den VW bis zum Stillstand aus.

Daraufhin stieg der 28-jährige Beifahrer des VW aus, um den 24-jährigen BMW-Fahrer zur Rede zu stellen. Daraufhin entnahm der 24-Jährige einen spitzen Gegenstand aus dem Fahrzeuginnenraum und bedrohte den 28-Jährigen damit. Nach der Bedrohungshandlung setzte der 24-jährige BMW-Fahrer seine Fahrt fort.

Zwei unbeteiligte Verkehrsteilnehmer, die jeweils mit einem Pkw dort unterwegs waren, hatten den Vorfall beobachtet und aufgrund der Gesamtumstände vermuteten sie, dass es aufgrund des abrupten Anhaltevorganges zu einem Unfall gekommen war und der Unfallbeteiligte nun flüchtete. Aufgrund dessen folgten sie zusammen mit dem VW dem BMW. Der 24-jährige BMW-Fahrer setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtsloser Fahrweise fort. Hierbei kam es mehrfach zu Beinahunfällen.

An der Kreuzung Petuelring und Lerchenauer Straße musste der 24-Jährige verkehrsbedingt an der roten Ampel halten. Hierbei ging der 28-Jährige aus dem VW erneut auf das Fahrzeug des 24-Jährigen zu. Als die Ampel auf Grün schaltete, setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt fort, wobei der 28-Jährige zur Seite springen musste, um nicht vom Pkw erfasst zu werden.

Kurz darauf konnte der BMW durch den Pkw der 27-Jährigen und der zwei zuvor genannten Zeugen-Fahrzeuge eingekeilt werden, so dass eine Weiterfahrt des BMW nicht mehr möglich war. Die durch die Zeugen zwischenzeitlich verständigte Polizei traf kurz daraufhin ein. Aufgrund der Gesamtumstände dirigierten die Beamten den BMW-Fahrer mit gezogener Schusswaffe aus dem Fahrzeug. Der 24-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Der vorgezeigte spitze Gegenstand (Messer) wurde im Fahrzeuginneren aufgefunden und sichergestellt. Er wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, einer Bedrohung, einer Nötigung, einer Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen. Ebenso sollen sich auch weitere Personen melden, die mögliche Geschädigte oder Betroffene dieses Vorfalls waren.

723. Brandstiftung an Motorrad – Schwanthaler Höhe

Am Mittwoch, 08.05.2024, gegen 21:55 Uhr, bemerkte eine Frau in einer Großraumsammeltiefgarage in der Ganghoferstraße im zweiten Untergeschoss ein brennendes Motorrad. Sie verständigte sofort über den Notruf 112 die Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte das brennende Motorrad löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Bei den ersten Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen wegen der Brandstiftung übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ganghoferstraße, Geroltstraße und Anglerstraße (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

724. Brandfall in einem Mehrfamilienhaus – Am Hart

Am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 18:30 Uhr, verständigte ein Zeuge die Feuerwehr und teilte mit, dass es in einem nahen Mehrfamilienhaus brennen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand, der große Teile des Hauses betraf, löschen.

Die Bewohner des Hauses das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie wurden nicht verletzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen übernommen.

725. Gefährdung des Straßenverkehrs – Schwabing

Am Donnerstag, 09.05.2024, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem VW Pkw die Leopoldstraße stadteinwärts. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München.

Der Pkw geriet im Bereich der Ohmstraße auf die Gegenfahrbahn und beschädigte hier einen dort geparkten Volvo Pkw. Der 19-jährige Fahrer setzte die Fahrt stadteinwärts fort. Im weiteren Verlauf wendete er sein Fahrzeug und fuhr die Leopoldstraße stadtauswärts.

Mehrere Passanten hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) fahndeten nach dem Pkw. Dieser konnte im nördlichen Bereich der Leopoldstraße angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer während der Fahrt mehrmals Lachgas eingeatmet hatten und sich so berauschten.

Gegen den 19-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von berauschenden Mitteln sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde sichergestellt und das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Der 19-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme wieder entlassen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

726. Terminhinweis: Die Münchner Polizei beteiligt sich an Allacher Festwoche

Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass sich die Münchner Polizei an der „Allacher Festwoche“ beteiligt. Diese findet am Festplatz an der Kleselstraße/Servetstraße statt.

Ein spezieller Blaulichtaktionstag wird dort am Samstag, 11.05.2024, von 09.00 Uhr bis 16:00 Uhr im Rahmen der „Allacher Festwoche“ veranstaltet. Auch die Münchner Polizei wird sich an diesem Aktionstag beteiligen.

Wir würden uns darüber freuen, Sie an diesem Tag an unseren Informationsständen begrüßen zu dürfen.

Die Diensthundestaffel der Polizei München wird für die anwesenden Gäste zwei Aufführungen mit den Diensthunden durchführen. Vor Ort wird auch eine Einstellungsberaterin vertreten sein, die für alle interessierten Jugendlichen über den Einstieg und die Voraussetzungen für den Polizeiberuf ansprechbar ist. Zudem können Sie unser kostenloses Angebot annehmen und sich bei unserem rollenden Sicherheitsberater (ROSI) des Kommissariats 105 unter anderem über den Schutz der eigenen vier Wände gegen Einbruch und Diebstahl beraten lassen. Die Kontaktbeamten der Polizeiinspektion 44 (Moosach) stehen Ihnen für Fragen zu den Themen „Schutz vor Trickdiebstahl“ und „Verhalten bei Callcenterbetrug“ wie beispielsweise Enkeltrick- oder Schockanrufen ebenfalls gerne zur Verfügung.

Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen.