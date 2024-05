MÜHLHAUSEN, LKR. NEUMARKT I. D.OPF. Am Donnerstag, 9. Mai 2024, kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Mühlhausen. Die Kriminalpolizei Regensburg konnte wenige Stunden später zwei Tatverdächtige festnehmen.

Am Donnerstagabend wurden von der Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach zwei Tatverdächtigen durchgeführt. Diese betraten gegen 21 Uhr eine Tankstelle in Mühlhausen und forderten unter Vorhalt einer vermeintlichen Waffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Kassiererin mehrere tausend Euro Bargeld an die beiden Männer aushändigte, flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Durch die akribische Ermittlungsarbeit der Kriminalpolizei Regensburg und der Polizeiinspektion Neumarkt i. d. OPf. konnten schnell zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die Beamten trafen das Duo in der Wohnung von einem der beiden Tatverdächtigen in Mühlhausen an und nahmen sie daraufhin fest. Bei den beiden Männern handelt es sich um einen 17-jährgigen Ungarn und einen 16-jährigen Syrer, die im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden.

Das zustände Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Die beiden Männer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren zu einem Raubdelikt verantworten.