WUNSIEDEL. In der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag beschmierten Unbekannte eine Bahnunterführung und ein Straßenschild im Gemeindeteil Holenbrunn mit Farbe. Die Kriminalpolizei Hof sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sprühten die Täter in der Zeit von Mittwochnachmittag, 14 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10 Uhr, rechtsmotivierte Symbole an eine Bahnunterführung in der Teichstraße. Hierfür verwendeten sie schwarze und weiße Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Zudem entdeckte eine Streifenbesatzung der Polizei Wunsiedel ein Straßenschild, ebenfalls in der Teichstraße, welches mit schwarzer Farbe beschmiert wurde. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch und Donnerstagnachmittag, 15 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Zeugen, die in der Zeit zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, verdächtige Personen in der Teichstraße oder in der näheren Umgebung beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.