BAD NEUSTADT a. d. SAALE, LKR. RHÖN-GRABFELD. In einem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet Bad Neustadt/Saale drang ein 48-Jähriger gewaltsam in mehrere Wohnungen ein und erbeutete Diebesgut für fast 1000 Euro. Zeugen konnten den Täter beobachten. So gelang es der Polizei Bad Neustadt den Tatverdächtigen noch vor Ort festzunehmen.

In der Zeit von 02:00 Uhr bis 08:00 Uhr am Sonntagmorgen brach ein 48-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses im Heugweg in Bad Neustadt in insgesamt drei Nachbarwohnungen ein und entwendete diverse Technikartikel. Bei zwei der drei Taten konnte der Tatverdächtige durch Zeugen beobachtet werden. Auf Grund der guten Beschreibung durch die Zeugen wurde dieser durch die Polizei Bad Neustadt in seiner Wohnung wenig später festgenommen werden. Hier konnten auch die entwendeten Gegenstände aufgefunden werden.

In einer ersten Einlassung wurde bekannt, dass der Tatverdächtige zudem Drohungen in Richtung der Zeugen aussprach, sollten sie die Polizei verständigen. Aus diesem Grund wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen der Wohnungseinbruchdiebstähle und der Bedrohung gegenüber den Zeugen.

Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.